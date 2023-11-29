"Если на Западе думают, что мы...": в рф сделали заявление о войне с НАТО

В рф заявляют, что готовы защищать свои национальные интересы всеми имеющимися в их распоряжении средствами

Заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков не исключает, что между НАТО и россией в будущем может произойти военный конфликт. По его мнению, наладить отношения уже не получится.

Об этом Рябков сказал в интервью российскому изданию "Известия". Отвечая на вопрос журналистов насчет того, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта, он подчеркнул, что якобы все будет зависеть от Альянса.

"Зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", — сказал он.

Рябков заявил также, что "нельзя бесконечно посягать на интересы россии", а те кто продолжает испытывать страну-агрессора на прочность, могут проиграть на этой площадке.

"Я не думаю, что отношения россии и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства. Если кто-то на Западе думают, что мы нуждаемся в этих отношениях, что мы в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, то это крупнейшее заблуждение", — добавил Рябков.

Он поспешил напомнить, что россии и раньше якобы была готова договариваться на равноправной и взаимоуважительной основе. Но теперь ситуация изменилась.

"А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно", — подытожил Рябков.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответе "Телеграфу" в ходе пресс-конференции сказал, что одна из главных задач Альянса — не допустить эскалации, чтобы конфликт перерос в полноценную войну между россией и НАТО.