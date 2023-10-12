россия хочет заморозить Европу зимой? Финляндия заподозрила рф в диверсии, а НАТО угрожает ответом

Финляндия и Эстония не останутся без газа

Авария на газопроводе Balticconnector перед самым началом отопительного сезона, соединяющего эстонские и финские газовые сети, могла быть диверсией. А Финляндия уже начала подозревать, что за атакой стоит россия. Пока Финляндия и Эстония проводят расследование, эту тему уже прокомментировали даже в НАТО и США. Разбираемся подробнее о происходящем.

Что это за газопровод

Газопровод Balticconnector пролегает через Балтийское море. Это единственный трубопровод, соединяющий Финляндию с Эстонией и европейской системой газоснабжения.

Его подводный участок проходит через Финский залив, близко от россии. Трубопровод совместно управляется эстонским Elering и финским оператором Gasgrid, каждый из которых владеет 50% акций.

Труба может транспортировать до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки (млн кубометров в сутки) или 80 гигаватт-часов (ГВт-час) в сутки в любом направлении. Газопровод был открыт в декабре 2019 г., чтобы помочь интегрировать газовые рынки в регионе, предоставляя Финляндии и балтийским странам Эстонии, Латвии и Литве большую гибкость поставок. Также он лишил Финляндию зависимости от "Газпрома".

Газопровод Balticconnector, карта

Финляндия прекратила импорт трубопроводного газа из россии в прошлом году. Сейчас Финляндия в основном получает газ за счет импорта сжиженного природного газа из новых терминалов в Инкоо и Хамине. Эстония может получать газ через Латвию, которая подключена к более широкой европейской газопроводной системе и является домом для регионального газового хранилища Инкукалнс, которое заполнено на 95%, сохраняя 21,48 терават-часов (ТВт-час). Эстония также имеет доступ к СПГ через плавучий терминал Клайпеды в Литве.

Большинство грузов СПГ, поступающих в Клайпеду и Инкоо, поступают из США, меньшие объемы также поступают из Норвегии и других стран.

Что произошло

8 октября финский оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа. Там произошло "необычное" падение давления. Считается, что повреждение газопровода произошло в водах Финляндии, в то время как прорыв телекоммуникационного кабеля произошел в Эстонии.

Во вторник президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что утечка на газопроводе свидетельствует о "внешней активности" и намекнул, что, вероятно, диверсия является причиной повреждения важного газопровода. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал инцидент "не совсем поступком обычного человека", но не сказал, кто, по его мнению, несет ответственность.

"Важно тщательно расследовать дело и не делать поспешных выводов", — добавил он.

Ниинисте сказал, что Финляндия будет сотрудничать с Эстонией, и сказал, что НАТО "готово помочь в расследовании". Ожидается, что из-за сложных условий на море расследование продлится несколько дней. Представитель министерства иностранных дел Эстонии заявил, что Финляндия "возглавит работу" над расследованием.

Норвежский сейсмологический институт Norsar заявил, что обнаружил "вероятный взрыв" вблизи расположения трубопровода в Балтийском море примерно во время сбоя утром в воскресенье, но отметил, что данные являются значительной неопределенностью и необходимы дополнительные анализы.

12 октября правоохранительные органы Финляндии допустили, что повреждение Balticconnector могла нанести механическая сила, передает Yle. Так, следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи сказал, что на этом этапе нет признаков, указывающих на взрыв газопровода. Дело по-прежнему расследуют как диверсию. Но руководитель отдела морской безопасности Пограничной службы Микко Симола заявил, что утечка вызвана внешним влиянием.

Ранее издание Iltalehti со ссылкой на источник в сфере иностранных дел и безопасности Финляндии проинформировало, что финские силы обороны подозревают россию в диверсии на газопроводе. Также финские СМИ сообщили, что пять крупных судов, включая грузовое судно под панамским флагом, и четыре нефтяных танкера, один из которых российский, находились вблизи трубопровода. российское гидрографическое судно Sibiryakov было обнаружено в Финском заливе вблизи трубопровода и кабеля связи Estlink, который также был оборван, по меньшей мере, трижды в мае, августе и сентябре.

Кроме этого, источники ВВС в Финляндии сообщили на условиях анонимности, что власти страны склонны подозревать в диверсии россию, которая таким образом решила отомстить за решение Финляндии вступить в НАТО.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков назвал инцидент "тревожным", добавив, что он "не имеет никакой технической информации, и не знает, есть ли у спецслужб россии такая информация".

Реакция НАТО и США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если будет доказано умышленное повреждение газопровода, реакция Альянса будет мгновенной.

"Финляндия является членом НАТО. Мы обмениваемся данными, используя различные платформы. В частности, и по секретной информации", — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил важность проведения расследования по атаке на газопровод между Финляндией и Эстонией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты поддержат Финляндию и Эстонию в расследовании взрыва на газопроводе.

"Мы поддерживаем союзников по НАТО Финляндию и Эстонию в их расследовании ущерба подводной инфраструктуры в Балтийском море и поддерживаем их расследование с целью установления причины", — говорится в сообщении госсекретаря.

Отметим, что инцидент произошел чуть больше года спустя после того, как два больших газопровода Nord Stream были повреждены взрывами. Дания, Швеция и Германия открыли расследование инцидента, расцененного как диверсию.