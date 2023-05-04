Россияне могут тайно атаковать Запад: в НАТО предупредили об угрозе

Взрывы на "Северных потоках" подсказали, куда еще может ударить россия

В НАТО опасаются, что россия может атаковать подводную инфраструктуру стран Запада, чтобы получить рычаги влияния на те страны, которые поддерживают Украину.

Как сообщает Bloomberg, помощник генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Каттлер назвал эту вероятность "постоянным и существенным риском".

По его словам, россия может нацелиться на подводные кабели и другую критическую инфраструктуру.

Он отметил, что диверсии на газопроводах "Северный поток" показали, что страны НАТО испытывают проблемы с наблюдением за подводными объектами и обнаружением потенциальных злоумышленников.

В частности, риски существуют для таких объектов, как подводные кабели, на которые припадает 95% интернет-коммуникаций и через которые ежедневно совершаются транзакции на триллионы долларов.

"россия активно занимается картографированием критически важной инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне. Эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службам", — рассказал он.

Каттлер добавил, что россияне занимаются активным патрулированием в Атлантическом океане, а также в Балтийском и Северном морях. Кроме того, он обратил внимание, что военная доктрина россии акцентируется на быстром уничтожении объектов критической инфраструктуры на ранних этапах конфликта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце сентября 2022 года на газопроводе "Северный поток" произошла утечка газа в Балтийское море. Позже выяснилось, что утечка была и на "Северном потоке-2". Европа тут же начала расследование, а в россии заявили о диверсии.