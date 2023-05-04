Росіяни можуть таємно атакувати Захід: у НАТО попередили про загрозу

Вибухи на "Північних потоках" підказали, куди ще може вдарити росія

У НАТО побоюються, що росія може атакувати підводну інфраструктуру країн Заходу, щоб отримати важелі впливу на країни, які підтримують Україну.

Як повідомляє Bloomberg, помічник генсека НАТО з питань розвідки та безпеки Девід Каттлер назвав цю ймовірність "постійним та суттєвим ризиком".

За його словами, росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру.

Він зазначив, що диверсії на газопроводах "Північний потік" показали, що країни НАТО мають проблеми зі спостереженням за підводними об’єктами та виявленням потенційних зловмисників.

Зокрема, ризики існують для таких об’єктів, як підводні кабелі, на які припадає 95% інтернет-комунікацій та через які щодня здійснюються транзакції на трильйони доларів.

"Росія активно займається картографуванням критично важливої інфраструктури союзників як на суші, так і на морському дні. Ці зусилля підтримуються російськими військовими та цивільними розвідувальними службами", — розповів він.

Каттлер додав, що росіяни займаються активним патрулюванням в Атлантичному океані, а також у Балтійському та Північному морях. Крім того, він зазначив, що військова доктрина росії акцентується на швидкому знищенні об’єктів критичної інфраструктури на ранніх етапах конфлікту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці вересня 2022 року на газопроводі "Північний потік" стався витік газу до Балтійського моря. Пізніше з’ясувалося, що витік був і на "Північному потоці-2". Європа відразу розпочала розслідування, а в росії заявили про диверсію.