росія хоче заморозити Європу взимку? Фінляндія запідозрила рф у диверсії, а НАТО погрожує відповіддю

Фінляндія та Естонія не залишаться без газу

Аварія на газогоні Balticconnector перед самим початком опалювального сезону, який зʼєднує естонські та фінські газові мережі, могла бути диверсією. А Фінляндія вже почала підозрювати, що за атакою стоїть росія. Поки Фінляндія та Естонією проводять розслідування, цю тему вже прокоментували навіть у НАТО та США. Розбираємося детальніше про те, що відбувається.

Що це за газопровід

Газопровід Balticconnector пролягає через Балтійське море. Це єдиний трубопровід, що з'єднує Фінляндію з Естонією і європейською системою газопостачання.

Його підводна ділянка проходить через Фінську затоку, що близько від рф. Трубопровід спільно управляється естонським Elering і фінським оператором Gasgrid, кожен з яких володіє 50% акцій.

Труба може транспортувати до 7,2 мільйона кубометрів газу на добу (млн кубометрів на добу) або 80 гігават-годин (ГВт-год) на добу в будь-якому напрямку. Газопровід був відкритий у грудні 2019 року, щоб допомогти інтегрувати газові ринки в регіоні, надаючи Фінляндії та балтійським країнам Естонії, Латвії та Литві більшу гнучкість поставок. Також він позбавив Фінляндію залежності від "Газпрому".

Газопровід Balticconnector, мапа

Фінляндія припинила імпорт трубопровідного газу з рф минулого року. Зараз Фінляндія в основному отримує газ за рахунок імпорту зрідженого природного газу (СПГ) з нових терміналів у Інкоо та Хаміні. Естонія може отримувати газ через Латвію, яка підключена до ширшої європейської газопровідної системи та є домом для регіонального газового сховища Інкукалнс, яке наразі заповнене на 95%, зберігаючи 21,48 терават-годин (ТВт-год). Естонія також має доступ до СПГ через плавучий Клайпедський термінал у Литві.

Більшість вантажів СПГ, які надходять до Клайпеди та Інкоо, надходять із США, менші обсяги також надходять із Норвегії та інших країн.

Що відбулося

8 жовтня фінський оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру в можливому витоку газу. Там відбулося "незвичайне" падіння тиску. Вважається, що пошкодження газопроводу сталося у водах Фінляндії, тоді як прорив телекомунікаційного кабелю стався у водах Естонії.

У вівторок президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що витік на газопроводі свідчить про "зовнішню активність" і натякнув, що, ймовірно, диверсія, є причиною пошкодження важливого газопроводу. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав інцидент "не зовсім вчинком звичайної людини", але не сказав, хто, на його думку, несе відповідальність.

"Важливо ретельно розслідувати справу і не робити поспішних висновків", — додав він.

Нііністе сказав, що Фінляндія співпрацюватиме з Естонією, і сказав, що НАТО "готове допомогти в розслідуванні". Очікується, що через складні умови на морі розслідування триватиме кілька днів. Представник міністерства закордонних справ Естонії заявив, що Фінляндія "очолить роботу" над розслідуванням.

Норвезький сейсмологічний інститут Norsar заявив, що виявив "ймовірний вибух" поблизу розташування трубопроводу в Балтійському морі приблизно під час збою вранці в неділю, але зазначив, що дані є значною невизначеністю, і що потрібні додаткові аналізи.

12 жовтня правоохоронні органи Фінляндії допустили, що пошкодження Balticconnector могла спричинити механічна сила, передає Yle. Так, слідчий Центральної кримінальної поліції Рісто Лохі сказав, що на цьому етапі немає ознак, які вказували б на вибух газопроводу. Справу, як і раніше, розслідують як диверсію. Але керівник відділу морської безпеки Прикордонної служби Мікко Сімола заявив про те, що витік спричинений зовнішнім впливом.

Раніше видання Iltalehti з посиланням на джерело у сфері закордонних справ і безпеки Фінляндії поінформувало, що фінські сили оборони підозрюють росію в диверсії на газопроводі. Також фінські ЗМІ повідомили, що п’ять великих суден, включаючи вантажне судно під панамським прапором, і чотири нафтові танкери, один з яких російський, перебували поблизу трубопроводу. Російське гідрографічне судно Sibiryakov було виявлено у Фінській затоці поблизу трубопроводу та кабелю зв’язку Estlink, який також був обірваний, щонайменше тричі в травні, серпні та вересні.

Окрім цього, джерела ВВС у Фінляндії повідомили на умовах анонімності, що влада країни схильна підозрювати в диверсії росію, яка таким чином вирішила помститися за рішення Фінляндії вступити до НАТО.

Прес-секретар кремля дмитро пєсков назвав інцидент "тривожним", додавши, що він "не має жодної технічної інформації, і не знає, чи є у спецслужб рф така інформація".

Реакція НАТО та США

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі якщо буде доведено умисне пошкодження газопроводу, реакція Альянсу буде миттєвою:

"Фінляндія є членом НАТО. Ми обмінюємось даними, використовуючи різні платформи. Зокрема, й щодо секретної інформації", — зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив на важливості проведення розслідування щодо атаки на газопровід між Фінляндією та Естонією.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримають Фінляндію та Естонію в розслідуванні вибуху на газопроводі.

"Ми підтримуємо союзників по НАТО Фінляндію та Естонію в їхньому розслідуванні збитків підводної інфраструктури в Балтійському морі і підтримуємо їхнє розслідування з метою встановлення причини", — йдеться в дописі держсекретаря.

Зазначимо, що інцидент стався трохи більше ніж через рік після того, як два великі газопроводи Nord Stream були пошкоджені вибухами. Данія, Швеція та Німеччина відкрили розслідування інциденту, який розцінили як диверсію.