Готовиться надо уже сейчас: президент Чехии рассказал, когда россия снова начнет представлять угрозу для НАТО

Многое будет зависеть от хода войны в Украине

Президент Чехии Петр Павел убежден, что россия не сможет в ближайшие годы восстановить свой военный потенциал, однако в целом на это уйдет меньше десятилетия.

Как передает Ceske Noviny, об этом чешский президент рассказал во время встречи президентов стран "Вышеградской четверки" (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

По словам Павела, россии понадобится около 5-7 лет, чтобы восстановить боеспособность и вновь начать представлять потенциальную угрозу для НАТО. При этом президент Чехии отмечает, что в его расчетах есть огромное количество переменных, а потому все будет зависеть от того, чем закончится война в Украине.

Он также добавил, что НАТО все еще определяет россию как основную угрозу для безопасности своих европейских членов, а потому есть необходимость активно готовиться к потенциальному противостоянию.

"Российская агрессия затрагивает всех нас, поэтому поддержка Украины необходима для нашей безопасности… россия должна нести ответственность за потерянные человеческие жизни и ущерб, нанесенный на Украине. Поэтому мы должны решительно продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине и ее гражданам, это в наших интересах", — добавил Павел.

Как сообщалось ранее, немецкие аналитики тоже отмечают, что россии удастся восстановить свой военный потенциал за считанные годы, а также подготовиться к войне против НАТО за десятилетие. Именно поэтому они рекомендуют странам Европы начинать готовиться к войне уже сейчас.