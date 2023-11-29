"Якщо на Заході думають, що ми...": в рф зробили заяву про війну з НАТО

У росії заявляють, що готові захищати свої національні інтереси всіма засобами, що є в їхньому розпорядженні

Заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков не виключає, що між НАТО та росією в майбутньому може статися військовий конфлікт. На його думку, налагодити стосунки вже не вдасться.

Про це Рябков сказав в інтерв’ю російському виданню "Известия". Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи можна очікувати у майбутньому збройного конфлікту, він наголосив, що нібито все залежатиме від Альянсу.

"Залежить від Північноатлантичного альянсу. Цілком і повністю вибір на стороні НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма засобами, що є в нашому розпорядженні ", — сказав він.

Рябков заявив також, що "не можна нескінченно зазіхати на інтереси росії", а ті, хто продовжує випробовувати країну-агресора на міцність, можуть програти на цьому майданчику.

"Я не думаю, що відносини росії та НАТО відновляться в тій чи іншій формі в найближчій перспективі. Це виключено з міркувань як принципової, так і практичної якості. Якщо на Заході думають, що ми потребуємо цих відносин, що ми в якийсь момент прийдемо і попросимо про їх відновлення, то це найбільша помилка", — додав Рябков.

Він поспішив нагадати, що росія і раніше нібито була готова домовлятися на рівноправній та взаємоповажній основі. Але наразі ситуація змінилася.

"А вже тепер на тлі того, що відбувається, я взагалі не уявляю собі ситуацію і контекст, у якому таке можливе", — підсумував Рябков.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповіді "Телеграфу" під час пресконференції сказав, що одне з головних завдань Альянсу — не допустити ескалації, щоб конфлікт переріс у повноцінну війну між Росією та НАТО.