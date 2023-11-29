Україна вже сидить за столом: у Байдена зробили важливу заяву щодо вступу до НАТО

У НАТО висловлювалися за потужну і тривалу підтримку України

Україна на шляху до НАТО має продовжити проводити реформи. Проте вона вже сидить на своєму місці за столом Альянсу.

Таку заяву під час пресконференції у Брюсселі зробив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент "Телеграфа". Він підкреслив, що члени НАТО мають намір й надалі підтримувати Україну.

Держсекретар зазначив, що США вже надали Україні допомогу на суму близько 77 мільярдів доларів. Водночас, за його словами, європейські країни надали понад 100 мільйонів доларів.

"Маю сказати вам: коли я слухав усіх наших колег за столом, усі висловлювалися за потужну і тривалу підтримку України. Дехто ставив питання, чи США та інші союзники НАТО мають і далі підтримувати Україну. Відповідь сьогодні у НАТО дуже чітка і непохитна: ми маємо і будемо підтримувати Україну. Забезпечити, щоб агресивна війна рф стала її стратегічною поразкою, зараз настільки ж важливо, як у той момент, коли Кремль розпочав цю війну", – заявив Блінкен.

Він також зазначив, що Україна знає, що її майбутнє — це вільна динамічна демократія. Водночас, за словами держсекретаря, шлях до НАТО та Євросоюзу залежатиме від її зусиль з проведення реформ.

"Були деякі проблеми, які Альянс обговорював із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. І це була перша зустріч міністрів закордонних справ на новій Раді Україна-НАТО. Україна сидить на своєму місці за столом НАТО", — підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що винищувачі F-16 які Україна має отримати від союзників, зможуть змінити ситуацію на полі бою. Проте він не зміг сказати, коли саме вони прибудуть до України.