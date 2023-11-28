Війна в космосі і не лише: в Україні ухвалили нові стандарти НАТО

Україна продовжує зближення з Альянсом

За останні два місяці в Україні було прийнято ще чотири стандарти НАТО, які стосуються проведення наземних, повітряних та навіть космічних операцій.

Як проінформувала пресслужба Міністерства оборони, цим кількість прийнятих стандартів досягла 280, з яких 174 першочергові були впроваджені в рамках партнерства Україна-НАТО, а решта за її межами.

До нових стандартів належать:

"Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі";

"Тактика, методи та процедури повітряно-десантних операцій НАТО";

"Проведення сухопутних тактичних процесів";

"Повітряні та космічні операції".

Усі вони покликані покращити сумісність військ під час планування спільних операцій із країнами Альянсу.

Загалом у НАТО існує 1135 стандартів, тобто чверть Україна вже ухвалила. При тому, що станом на лютий 2023 року, вона прийняла лише 77.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим вагомішою буде її позиція на переговорах. При цьому він не став прогнозувати, як розвиватимуться події на фронті.