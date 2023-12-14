Зеленский уже в Германии с необъявленным визитом: что известно

Цель визита украинского президента пока неизвестна

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом. Он сразу же направился в город Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.

Об этом сообщает BILD. Самолет с президентом приземлился во Франкфурт-на-Майне, из-за чего в городе повысили меры безопасности и перекрыли некоторые дороги, говорят в местной полиции.

Цель визита Зеленского пока что не известна. К тому же, канцлер Германии Олаф Шольц и другие европейские лидеры находятся в Брюсселе на Саммите лидеров ЕС.

Напомним, что несколько дней назад президент Украины посетил Аргентину, где встретился с тремя президентами стран Латинской Америки. Кроме того, но поздравил новоизбранного президента Аргентины с должностью и заручился его поддержкой. Накануне он посетил Бразилию, но президент страны отказал ему во встрече.

Следом Владимир Зеленский отправился в США, где выступил перед сенаторами Конгресса. Украинский лидер объяснил американцам, для чего им и дальше оказывать помощь Украины, а также попросил разморозить российские активы. Кроме того, Зеленский встретился с Байденом и они сделали ряд заявлений.

Также "Телеграф" сообщал, что Германия намерена и дальше помогать Украине в войне. В частности, на следующий год ФРГ передаст Украине еще 200 тысяч 155-мм снарядов.