Корупція в Укрнафті. Стали відомі нові подробиці втрати державою газу з Сахалінського родовища

Новий менеджмент Укрнафти та Укрнафтобуріння міг навмисно програти суд за ліцензію, цьому з'явились вагомі підтвердження

Підозри від НАБУ менеджерам многостраждальної "Укрнафти" та скандальна зупинка видобутку газу компанією "Укрнафтобуріння" на Сахалінському родовищі після судового програшу ліцензії — взаємопов'язані події. Таку думку у своєму блозі висловив політичний оглядач Михайло Шнайдер.

Експерт нагадав, що напередодні 11-ту підозру від НАБУ за ч. 3 ст. 255 КК України за участь службової особи у злочинній організації, керівником якої слідство вважає колишнього голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, отримав ніхто інший, як Денис Кудін, якого в лютому 2023 року призначили виконавчим віце-президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку в ПАТ "Укрнафта".

"Кримінальна справа, про яку йдеться стала одним з найгучніших викриттів в історії антикорупційних органів України і розслідуються у ній заволодіння понад 400 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України — "Одеський припортовий Завод", а також один з найбільших у світі виробників титанової сировини – "Об’єднана гірничо-хімічна Компанія", — зазначив він.

Окрім того, Шнайдер звернув увагу на один цікавий факт: з серпня цього року (тобто через декілька місяців після передачі УНБ в управління "Укрнафті") керівницею юридичного підрозділу УНБ призначили Олену Ткаченко. Саме вона після усунення з попередньої юридичної команди і зайнялася веденням судового спору проти Держгеонадр.

"Хто ж ця Пані? Відповідно до сторінки адвокатки Ткаченко на її професійній сторінці у LinkedIn до "Підсилення" юридичної команди "Укрнафти"-"Укрнафтобуріння" пані Олена з жовтня 2021 по травень 2022-го працювала заступником директора юрдепартаменту з претензійно-судової роботи державної ОГКХ, а вже в травні-2022 очолила юрдепартамент цього АТ, управителем державного пакету акцій якого є Фонд держмайна… Так от виникає питання, чи можливі такі кричущі оборудки під дахом ФДМУ зокрема в ОГХК без відома або ж сприяння очільника юрдепартаменту цієї Компанії?", — зазначив оглядач.

Блогер також повідомив, що підозрюваний НАБУ Кудін тиждень тому призначив в "Укрнафту" головним юрисконсультом адвоката Костянтина Ткаченка – чоловіка адвокатеси Олени Ткаченко.

"Пан Ткаченко до листопада поточного року був чиновником у тому ж таки фонді держмайна, — продовжує Шнайдер. — Обіймав Костянтин Валерійович посаду заступника директора департаменту корпоративних прав держави, брав під безпосереднім головуванням пана Кудіна участь у різних представницьких органах ФДМУ, наприклад був членом (створеної головним фігурантом у справі НАБУ Сенниченком) постійної конкурсної комісії з проведення відбору керівників суб’єктів господарювання держсектору економіки".

Як пояснив оглядач, за версією НАБУ Сенниченком і Кудіним до вчинення злочину були залучені саме призначені ними керівники таких двох обкрадених на 400 млн грн суб’єктів господарювання держсектору економіки – ОПЗ і ОГХК.

"Співпадіння? Навряд Чи. Такий от цікавий виходить сімейний підряд правозахисників Ткаченків. В листопаді місяці Костянтин Ткаченко пішов з ФДМУ, відновив адвокатську діяльність, спробував себе на конкурсах на інші, не менш привабливі посади: члена ВККС і очільника АРМА. У цих конкурсах не переміг, а тому ймовірно вдячний за попередню співпрацю Денис Кудін працевлаштував пана Костянтина бути головним по питанням судів і правоохоронних органів уже в "Укрнафті", де у тандема однодумців Ткаченків і Кудіна теж знайдуться не менш гучні, як модно казати, Кейси", — написав Шнайдер.

Він також спрогнозував, що громадськість дізнається ще "багато цікавого про молодих й "Обдарованих" українських "Міккі й Меллорі" національного нафтогазовидобутку з команди Дениса Кудіна, від учора підозрюваного НАБУ та одинадцятого друга Оушена-Сенниченка".

Як повідомлялось, в кінці листопада цього року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

За оцінками експертів, зупинка Сахалінського родовища скоротить загальний обсяг українського газового видобутку на 3-5%, а бюджет не отримає мільярди податкових надходжень.