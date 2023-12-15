Морози до -11 градусів: синоптик назвав регіони України, де скоро похолодає

Вночі в Україні очікується похолодання

В Україну йде похолодання через те, що сьогодні, 15 грудня, через усю країну переміститься південний циклон. Вночі очікуються морози до -11 градусів у деяких областях.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, можливий і сніг та дощі.

Через переміщення південного циклону температура зменшиться на кілька градусів. У цей період очікуються дощі на півночі та заході України, а також мокрий сніг. Посилиться північно-західний вітер до 9-14 м/с.

У суботу, 16 грудня, очікується невеликий снігопад. Вночі температура опуститься до 0...-5 градусів. У Карпатах та північних регіонах морози зміцніють до -6...-11 градусів вночі та -3...-8 градусів вдень. У більшості областей, крім півдня, можлива ожеледиця.

Детальніше про прогноз погоди наступного тижня читайте у нашому матеріалі: "Українці, готуйтеся до сюрпризів: синоптик озвучив прогноз погоди на середину грудня"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Землю накриє геомагнітний шторм. На Сонці стався сильний викид енергії.