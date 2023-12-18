Парасольку далеко не ховайте: якої погоди очікувати українцям на початку тижня

Температура повітря подекуди буде до +8.

Початок тижня для більшості областей України видасться похмурим та дощовим. У деяких районах можливі тумани зранку та ввечері — ближче до ночі.

Про це інформує Укргідрометцентр. Прогнозується, що температура повітря не опускатиметься нижче позначки "нуль".

У понеділок, 18 грудня, мешканцям північно-східних, центральних та південно-західних областей варто очікувати дощі. Також центральний та південний регіони вкриватиме туман зранку та ввечері. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +7, вночі від +4 до +1. Вітер матиме переважно західний напрямок і швидкість до 12 м/с.

Вівторок, 19 грудня, принесе в Україну мінливу хмарність з проясненням та дощі по всій території держави. Температура повітря коливатиметься від 0 до +8 вдень, та від +4 до 0 — вночі. Вітер стане більш прохолодним — південно-західним та матиме швидкість до 10 м/с.

Прогноз погоди на 20 грудня на мапі

У середу, 20 грудня, синоптики прогнозують мінливу хмарність з проясненням та дощі у більшості регіонів України. Повітря прогріється вдень від +2 до +8, а вночі — від +5 до +1. Вітер збереже південно-західний напрямок та матиме швидкість до 10 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, що столицю України вслід за вихідними завітає незначне потепління. Температура повітря у Києві прогріватиметься місцями до +8 градусів за Цельсієм.