Витівки Безуглої не піддаються раціональному осмисленню — Юрій Гудименко

Юрій Гудименко не впевнений, що в Мар'яни Безуглої вистачає інтелектуальних здібностей для того, щоб передбачати чи планувати наслідки своїх дій.

Народна депутатка Мар’яна Безугла намагається отримати якнайбільше уваги до своєї персони шляхом публічної атаки на військове керівництво держави. Її витівки нераціональні й щонайгірше — шкідливі для країни, тому потребують негайного реагування відповідних структур.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю з Романом Чайкою на каналі FM Галичина.

"Безугла сприймає свої дії, як її зоряний час. Про неї всі пишуть, говорять, знімають відео. Атакувати армію та Головнокомандувача — це те, що однозначно тригерне 99% населення, тому вона продовжує це робити. Свого результату з цього хайпу вона досягає, а наслідки її не турбують. Якби безпосередні політичні керівники Безуглої захотіли, то закрили б їй рот уже давно. Принаймні публічно прокомунікували, що не мають до цього причетності. Я пам'ятаю тільки комунікацію пресслужби "Слуги Народу", які сказали: "Мар'яна Безугла сама собі пресслужба", — коментує Юрій Гудименко.

Напередодні військовий звернувся до Служби Безпеки України з вимогою розслідувати дії Мар'яни Безуглої на предмет розголошення держтаємниці, але відповіді поки не отримав.

"Я не впевнений, що в Мар'яни Безуглої вистачає інтелектуальних здібностей для того, щоб передбачати чи планувати наслідки своїх дій. Вона схожа на оскаженілого жителя лісу — на білку, що підхопила сказ. Тепер цей сказ контролює всі її дії, які не піддаються раціональному осмисленню. Я б дуже хотів, щоб після Перемоги і зміни влади ми не забули про Мар’яну та її спроби роздмухати конфлікт між ветеранами і державою. Вона реально шкодить, і мені б хотілося зрозуміти, чи вона робить це через злий умисел, чи їй реально допомога потрібна", — підкреслив Юрій Гудименко.