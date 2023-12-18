Проделки Безуглой не поддаются рациональному осмыслению — Юрий Гудыменко

Юрий Гудыменко не уверен, что у Марьяны Безуглой хватает интеллектуальных способностей для того, чтобы предвидеть или планировать последствия своих действий.

Народная депутат Марьяна Безуглая пытается получить как можно больше внимания к своей персоне путем публичной атаки на военное руководство государства. Ее выходки нерациональны и хуже всего — вредны для страны, поэтому требуют немедленного реагирования соответствующих структур.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью с Романом Чайкой на канале FM Галичина.

"Безуглая воспринимает свои действия, как ее звездный час. О ней все пишут, говорят, снимают видео. Атаковать армию и Главнокомандующего — это то, что однозначно триггернет 99% населения, поэтому она продолжает это делать. Своего результата по этому хайпу она достигает, а последствия ее не беспокоят. Если бы непосредственные политические руководители Безуглой захотели, то закрыли бы ей рот давно. По крайней мере, публично прокоммуницировали, что не имеют к этому причастности. Я помню только коммуникацию пресс-службы "Слуги Народа", которые сказали: "Марьяна Безуглая сама себе пресс-служба", — комментирует Юрий Гудименко.

Накануне военный обратился в Службу безопасности Украины с требованием расследовать действия Марьяны Безуглой на предмет разглашения гостайны, но ответа пока не получил.

"Я не уверен, что у Марьяны Безуглой хватает интеллектуальных способностей для того, чтобы предвидеть или планировать последствия своих действий. Она похожа на взбешенного жителя леса — на подхватившую бешенство белку. Теперь это бешенство контролирует все ее действия, которые не поддаются рациональному осмыслению. Я бы очень хотел, чтобы после Победы и смены власти мы не забыли о Марьяне и ее попытках раздуть конфликт между ветеранами и государством. Она реально вредит, и мне бы хотелось понять, делает ли это из злого умысла, или ей реально помощь нужна", — подчеркнул Юрий Гудыменко.