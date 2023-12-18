Як юристка Гутовська отримала портфелі найбільших збанкрутілих банків - ЗМІ

Адвокати вже ініціювали чотири кримінальні провадження

Колишня дружина керівника банку-банкрута "Фортуна" Сергія Тищенка заявила, що активи фінустанови були придбані за безцінь через підставні фірми.

Про це йдеться в сюжеті програми журналістських розслідувань "Стоп корупції".

За словами Олени Тищенко, портфель з 21 збанкрутілого банку, зокрема "Фортуни", був проданий Фондом держмайна компанії "Старт Інвестмент Ван" – лише за 3% вартості всіх кредитів та застав. Тоді як, згідно із законодавством, така вартість мала бути не нижчою 20-30%.

Сама ж компанія, стверджує пані Тищенко, має довгий ланцюжок власників, кінцевим бенефіцеаром яких є така собі Ольга Гутовська.

За даними журналістів "Стоп корупції", Гутовська – колишня помічниця лідера "Свободи" Олега Тягнибока. А також власниця кількох фірм та громадських організацій. Зокрема, ГО "Центр юридичної допомоги постраждалим на Майдані". До якої входив експрацівник прокуратури часів Януковича Вʼячеслав Пилипчук. Як стверджують журналісти "Стопкора", обидві компанії були швидше прикриттям для незаконної діяльності, оскільки не мали ані офіційних реквізитів, ані не вели жодної діяльності.

Саме компанія "Гутовська та партнери", за словами Тищенко, організувала ланцюжок з підставних фірм та іноземних юридичних компаній для вимагання грошей та шахрайства.

"Вони виставили нам рахунок на 55 млн $. Ми відмовилися платити і компанія "Старт ІнвестментВан" звернулася до суду, де вщент програвала позов", – розповіла в інтервʼю "Стоп корупції" Олена Тищенко.

Наразі, за її словами, адвокати вже ініціювали чотири кримінальні провадження. Зокрема, і за фактами шахрайства з боку Олени Гутовської. Родичі якої, наголошують журналісти, обросли мільйонними статками за останні кілька років. Тоді як сама Гутовська, йдеться у сюжеті "Стоп корупції", недекларує жодного майна, утім пересувається по Києву на незадекларованих автівках преміум-класу.