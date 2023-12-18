Как юрист Гутовская получила портфели крупнейших обанкротившихся банков — СМИ

Адвокаты уже инициировали четыре уголовных производства

Бывшая жена руководителя банка-банкрота "Фортуна" Сергея Тищенко заявила, что активы финучреждения были приобретены за бесценок через подставные фирмы.

Об этом говорится в сюжете программы журналистских расследований "Стоп коррупция".

По словам Елены Тищенко, портфель из 21 обанкротившегося банка, в частности "Фортуны", был продан Фондом госимущества компании "Старт Инвестмент Ван" — всего за 3% стоимости всех кредитов и залогов. В то время как согласно законодательству, такая стоимость должна быть не ниже 20-30%.

Сама же компания, утверждает госпожа Тищенко, имеет длинную цепочку владельцев, конечным бенефициаром которых является некая Ольга Гутовская.

По данным журналистов "Стоп коррупции", Гутовская – бывшая помощница лидера "Свободы" Олега Тягнибока. А также владелица нескольких фирм и общественных организаций. В частности, ОО "Центр юридической помощи пострадавшим на Майдане". В которую входил экс-работник прокуратуры времен Януковича Вячеслав Пилипчук. Как утверждают журналисты "Стопкора", обе компании были скорее прикрытием для незаконной деятельности, поскольку не имели ни официальных реквизитов, ни никакой деятельности.

Именно компания "Гутовская и партнеры", по словам Тищенко, организовала цепочку из подставных фирм и иностранных юридических компаний для вымогательства денег и мошенничества.

"Они выставили нам счет на 55 млн $. Мы отказались платить и компания "Старт ИнвестментВан" обратилась в суд, где полностью проигрывала иск", – рассказала в интервью "Стоп коррупции" Елена Тищенко.

По ее словам, адвокаты уже инициировали четыре уголовных производства. В частности, и по фактам мошенничества со стороны Елены Гутовской. Родственники которой, подчеркивают журналисты, обросли миллионным состоянием за последние несколько лет. В то время как сама Гутовская, говорится в сюжете "Стоп коррупции", не декларирует никакого имущества, впрочем, передвигается по Киеву на незадекларированных автомобилях премиум-класса.