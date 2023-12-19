Тримайте парасольку при собі: які сюрпризи українцям підготувала погода цього тижня

Найтеплішим днем стане середа

На початку тижня в Україні встановилася похмура та відносно тепла погода. Проте у вівторок, 19 грудня, у більшості регіонів країни буде хмарно з проясненнями, а температура повітря підніметься до +7 °C.

Як повідомляє Укргідрометцентр вдень 19 грудня температура коливатиметься від +3 до +7 °C. Майже у всіх областях України очікуються невеликі дощі. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/с.

У середу, 20 грудня, на півночі можливі незначні опади. По всій території України очікується мінлива хмарність. А от температура повітря вдень підніметься до +8 °C, а на півдні взагалі до +10 °C. Також буде досить вітряно, пориви можуть досягати швидкости 12 м/с.

У четвер, 21 грудня, на Прикарпатті та Буковині вночі можливі незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень на всій території України буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Водночас температура повітря помітно впаде. Стовпчик термометра підніметься тільки до +4 °C. Лише на півдні вдень очікується до +7-10 °C. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с.

У п'ятницю, 22 грудня, погода в Україні суттєво погіршиться. На півночі очікується мокрий сніг, а у центрі та на півдні — дощі. Температура повітря вночі впаде до майже 0 °C, а вдень підніметься до +5-6 °C. Тільки на півдні повітря прогріється до +8-9 °C. Також знову буде вітряно, пориви вітру можуть сягати 12 м/с.

У суботу, 23 грудня, вночі у більшості областей очікується дощ та мокрий сніг, а вже вдень буде без істотних опадів. Температура повітря вночі впаде до 0 °C, а вдень вона складатиме від +3-5 °C на півночі та до +6-9 на півдні. Вітер трохи вщухне, пориви будуть сягати не більше 10 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, що столицю України вслід за вихідними завітає незначне потепління. Температура повітря у Києві прогріватиметься місцями до +8 градусів за Цельсієм.