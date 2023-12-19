Україна має дефіцит снарядів, але в Міноборони придумали, чим це виправити

Але про власне виробництво снарядів теж не забувають

В Україні й надалі зберігатиметься дефіцит боєприпасів. Однак, на допомогу прийшли технології.

На цьому наголосив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. За його словами, в Україні було ухвалено рішення вирішувати питання цієї нестачі шляхом створення потужного виробництва БПЛА. Крім того, нарощується власне виробництво боєприпасів практично всіх номенклатур колишнього СРСР, говорить заступник міністра оборони. Однак більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр — найпоширенішим є 155 мм. Тож разом із західними компаніями Україна планує виробляти такі снаряди на своїй території.

"Ми не можемо говорити про виробництво великої кількості 155-мм снарядів", — зазначає генерал Гаврилюк. Але наступного року він очікує, що українська оборонна промисловість зробить "їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно і кількістю снарядів, які можуть дати партнери".

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