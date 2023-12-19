"Місія самогубця": у ЗСУ розповіли, який план росіян точно провалиться

Армія Росії не зможе повторно захопити правобережжя Херсонщини. А ось ЗСУ можуть атакувати на лівому березі.

Таку думку висловила керівник Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода". На її думку, наступ окупантів на правий берег Херсонщини був би самогубством для них.

"Ось це – місія самогубця, однозначно. Тому що правий берег – і вищий за лівий, і мости зруйновані. І підтримки там окупанти ніякої не мають", — сказала вона.

При цьому Гуменюк зазначила, що на лівому березі у Сил оборони також складна ситуація, проте українці мають одну важливу перевагу перед противником.

"Окупаційне військо там у великому обсязі. Справді, їх там більше за нас. Але ми візьмемо мотивацію", – вважає Гуменюк.

За її словами, утримання плацдарму на лівобережжі Херсонщини має важливе значення насамперед для підтримки морального духу українців в окупації.

"По-перше, це дуже потужний психологічний момент для населення тимчасово окупованих територій. Люди перебувають вже майже два роки в окупації, і вони не мають іншого, більш потужного сигналу про те, що до них прийдуть, їх звільнять, ніж присутність наших військ на лівому березі. Також це дуже потужний психологічний момент і для окупаційних військ. Вони дійсно в дуже такому непростому стані, коли розуміють команду іти і штурмувати наші позиції", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові досягли неабияких успіхів на лівому березі Херсонщини. Але перспективи подальшого розвитку ситуації експерти поки що оцінюють стримано.