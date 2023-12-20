Крим атакували ракети і дрони: вдарили по космічному об'єкту РФ

Вибухи гуркотіли відразу в кількох місцях

Ранок для окупантів у Криму виявився неспокійним. Світанок їм довелося зустрічати під прильоти, деякі подробиці про які вже стали відомі у мережі.

Про них розповів популярний Telegram-канал "Кримський вітер". За даними його авторів, у ніч проти 20 грудня було чути вибухи з боку Перевального, де дислокується 126 бригада берегової оборони ЧФ. О 04:08 був вибух у районі Євпаторії. О 05:03 було 4 вибухи в районі Красноперекопська.

Так ось з’ясувалося, як стверджують джерела пабліка, що вибухи о 4-й ранку насправді пролунали в Алушті.

"Як мінімум 3 прильоти зафіксовані по території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське в Алушті", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередньою інформацією, для атаки було використано БПЛА. Один службовець ПУ ФСБ отримав поранення. Також пошкоджено антену супутникового зв’язку.

Наступна атака була здійснена, попередньо, ракетами Storm Shadow о 5-й ранку по Центру дальнього космічного зв’язку в селі Вітіно Сакського району.

"Повна назва центру: 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ (в/ч 81415). По території центру було зафіксовано як мінімум 2 прильоти, пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає", — кажуть автори посту.

Офіційно у ЗСУ цю інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 15 грудня на Крим було здійснено масовану атаку дронів.