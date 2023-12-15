Вибухи у Севастополі, Джанкої і не тільки: окупований Крим атакують дрони та ракети (відео)

Над півостровом та Херсонською областю нібито збито близько 40 повітряних цілей

У тимчасово окупованому Криму ввечері 15 грудня лунають вибухи. Полуострів атакують і дронами, і ракетами.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ. За інформацією окупаційної влади, сили ППО нібито успішно збивають усі цілі.

Так, з 20:00 до 22:00 над Кримом було знищено 26 БПЛА. Крім того, район Генічеська в окупованій Херсонській області перебуває під сильним ракетним обстрілом. Також нібито у бік Криму було запущено дві ракети. Інформації про пошкодження чи постраждалих на цей час немає.

За інформацією гауляйтера Володимира Сальдо, сили ППО окупантів нібито збили 15 цілей.

"Генічний округ зараз під сильним ракетним обстрілом противника. Наразі армією Росії збито вже не менше 15 цілей. Дорогі земляки, на землю падають уламки та уламки — будьте обережні! Ракетна небезпека не скасована", — написав він і опублікував відео обстрілу.

Також у мережі повідомляють, що ППО працює і в Джанкої. Окупанти розташувалися на аеродромі та намагаються збивати ракети, якими їх атакують. Вибухи чути у північній частині Севастополя, селищі Кача та інших районах півострова. При цьому мешканці Криму зазначають, що ППО працює не надто ефективно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ГУР атакували Росію дронами. Дісталося Підмосков’ю та ще одному регіону.