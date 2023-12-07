Стрільби пішли не за планом: у Росії на полігоні сталася смертельна НП
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Під час занять спрацював вибуховий пристрій
У Росії на полігоні сталася чергова надзвичайна подія. На цей раз знову не обійшлося без загиблих.
Як повідомили у Слідчому комітеті РФ у Рязанській області, надзвичайна подія сталася у четвер, 7 грудня, під час стрільб на полігоні в селі Дубровичі Рязанського району. В результаті НП один співробітник регіонального управління Росгвардії загинув, а двоє отримали поранення.
Зазначається, що слідчі та криміналісти слідчого управління виїхали на місце події для провадження невідкладних процесуальних дій. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Своєю чергою в прокуратурі області зазначили, що, за попередніми даними, під час проведення планових занять з вогнепальної підготовки сталося самовільне спрацювання вибухового пристрою. На місце події виїжджав заступник прокурора області.
Нагадаємо, увечері 29 листопада в Росії на Байкало-Амурській магістралі стався вибух у Північному тунелі ім. Безсолова. Другий вибух стався 30 листопада. Тоді було підірвано потяг на шляху, який проходить в об’їзд тунелі.