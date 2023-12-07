У Росії вже знайшли "винуватця" вибухів на БАМі: ФСБ показала відео з затриманим

Стверджується, що саме він заклав вибухівку

У Росії заявили, що розкрили справу про підрив поїздів на Байкало-Амурській магістралі 29 та 30 листопада. Стверджується, що було затримано чоловіка, який нібито організував "теракт".

Як повідомили у ФСБ РФ, у ході проведених заходів на території Омської області було затримано громадянина Республіки Білорусь, 1971 р.н. У російській спецслужбі запевняють, що затриманий на допиті заявив, що нібито працював під контролем спецслужб України.

Також зазначається, що підозрюваний нібито отримував вказівки від громадянина Білорусії, який проживає в Литві, і "діє на користь українських спецслужб". У ФСБ повідомили, що затриманий взяв зі схованки вісім вибухових пристроїв і доставив їх на власному автомобілі до Бурятії.

Після цього, за твердженням російської спецслужби, він заклав вибухівку на цистернах вантажних поїздів. "Під час проходження залізничних складів у Північному тунелі БАМу та його обвідному шляху, відбулося спрацювання вибухових пристроїв, що спричинило загоряння цистерн з ПММ і тимчасове блокування руху транспортною магістраллю", – йдеться в повідомленні.

Також ФСБ оприлюднила відео допиту затриманого. На ньому чоловік заявив, що нібито сам погодився встановити вибухові пристрої на складі.

Нагадаємо, увечері 29 листопада стався перший вибух на Байкало-Амурській магістралі. Він прогримів у Північномуйському тунелі ім. Безсолова, що знаходиться в Бурятії.

Другий вибух стався 30 листопада. Тоді було підірвано потяг на шляху, який проходить в об’їзд тунелю.