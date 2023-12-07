В России уже нашли "виновника" взрывов на БАМе: ФСБ показала видео с задержанным

Утверждается, что именно он заложил взрывчатку

В России заявили, что раскрыли дело о подрыве поездов на Байкало-Амурской магистрали 29 и 30 ноября. Утверждается, что был задержан мужчина, якобы организовавший "теракт".

Как сообщили в ФСБ РФ, в ходе проведенных мероприятий на территории Омской области был задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г.р. В российской спецслужбе уверяют, что задержанный на допросе заявил, что якобы действовал под контролем спецслужб Украины.

Также отмечается, что подозреваемый якобы получал указания от проживающего в Литве другого гражданина Белоруссии, "действующего в интересах украинских спецслужб". В ФСБ сообщили, что задержанный взял из тайника восемь взрывных устройств и доставил их на личном автомобиле в Бурятию.

После чего, по утверждению российской спецслужбы, он заложил взрывчатку на цистернах грузовых поездов. "При следовании железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМ, и его обводному пути, произошла сработка взрывных устройств, повлекшая возгорание цистерн с ГСМ и временную блокировку движения по транспортной магистрали", – говорится в сообщении.

Также ФСБ обнародовала видео допроса задержанного. На нем мужчина заявил, что якобы сам согласился установить взрывные устройства на состав.

Напомним, вечером 29 ноября произошел первый взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Он прогремел в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии.

Второй взрыв произошел 30 ноября. Тогда был взорван состав на пути, который проходит в объезд тоннели.