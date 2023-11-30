Сюрприз россиянам от СБУ: на Байкало-Амурской магистрали прогремел взрыв, подробности

СБУ продолжает держать россиян в постоянном напряжении: в ночь на четверг, 30 ноября, произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Он прогремел в Северомуйском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии.

Как сообщили источники "Телеграфа", фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между рф и Китаем. И сейчас этот путь, который россия использует в том числе и для военных поставок, парализован.

Северомуйский тоннель изнутри

Россияне используют его и для военных поставок

Как отмечают наши источники, подрыв – очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это официально не комментируют. По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ.

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