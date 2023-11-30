Судьи Киевского суда погорели на крупной на взятке: они причастны к громким делам - СМИ

Речь идет о неправомерной выгоде в размере 35 тысяч долларов

Национальное антикоррупционное бюро совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда. Они получили неправомерную выгоду в размере 35 тыс. дол. США.

Деньги предназначались для принятия "правильного" решения по одному из дел. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен предоставить неправомерную выгоду в размере 35 тыс. дол. США", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, вероятно, говоря о представителе компании, который должен был предоставить деньги, речь идет о совладельце "Мотор Сич" Вячеславе Богуслаеве.

После получения денежных средств, судья-посредник оставил себе 10 тысяч долларов, а остальные 25 тысяч положил в коробку из-под виски, чтобы затем передать их своим коллегам. После получения денег те разделили их между собой.

По словам источников УП, речь идет о судьях Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбина.

Стоит добавить, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что в Киеве задержали судей, которые намеревались помочь находящемуся под стражей Богуслаеву за 100 тысяч долларов.

"Они же судьи по делу разведчиков Червинского и Дудина. Источник в СБУ рассказал, что работали НАБУ и САП. Думаю, официально сообщат об этом уже завтра", — говорилось в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ назвали имена судей, которые 29 ноября были задержаны по делу бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.