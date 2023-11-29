Судьи по делу экс-главы "Мотор Сич" погорели на взятке: в СМИ назвали имена

Судьи получили неправомерную выгоду по делу бывшего главы "Мотор Сичи"

Вечером среды, 29 ноября, правоохранители задержали четырех судей Киевского апелляционного суда, которых подозревают в получении взятки по делу бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Как сообщает ZN со ссылкой на свои источники в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), судей задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Кроме того, издание сообщает, что речь идет Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине. Других деталей пока не сообщается, в САП информацию тоже пока не комментировали.

Как сообщалось ранее, Богуслаева задержали в октябре 2022 года вместе с руководителем одного из департаментов Юрием Дзюбой. Обоим фигурантам выдвинуто подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору).

Кроме того, в рамках следствия был наложен арест на все имущество подозреваемых, которое оценивается в 12 миллиардов гривен.

Стоит отметить, что в мае 2023 года Богуслаев попросился на обмен в россию, однако это предложение так и осталось неудовлетворенным, а самого чиновника до сих пор держат под стражей. Если его вина будет доказана в судебном порядке, то ему может грозить пожизненное заключение.