Судді у справі ексголави "Мотор Січ" погоріли на хабарі: у ЗМІ назвали імена

Судді отримали неправомірну вигоду у справі колишнього глави "Мотор Січі"

Увечері середи, 29 листопада, правоохоронці затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють у отриманні хабаря у справі колишнього глави "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.

Як повідомляє ZN із посиланням на свої джерела у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП), суддів затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Крім того, видання повідомляє, що йдеться про Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігора Паленіка та В’ячеслава Дзюбіна. Інших деталей поки що не повідомляється, в САП інформацію теж поки що не коментували.

Як повідомлялося раніше, Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року разом із керівником одного з департаментів Юрієм Дзюбою. Обом фігурантам висунуто підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).

Крім того, в рамках слідства було накладено арешт на все майно підозрюваних, яке оцінюється у 12 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що у травні 2023 року Богуслаєв попросився на обмін у росію, проте ця пропозиція так і залишилася незадоволеною, а самого чиновника досі тримають під вартою. Якщо його провину буде доведено в судовому порядку, то йому може загрожувати довічне ув’язнення.