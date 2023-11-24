Нардеп Одарченко и экс-глава Госспецвязи уже на свободе: фигуранты громких дел вышли под залог

Кто именно внес взятку за обвиняемых, неизвестно

Бывший глава Госпецсвязи Юрий Щиголь, которого подозревают в незаконном присвоении 62 млн гривен, вышел из-под стражи. Вместе с ним на волю выпустили и народного депутата Андрея Одарченко, которого подозревают в подкупе главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

Об этом сообщили журналисты Олег Новиков и Андрей Цаплиенко. Однако обвиняемые не могут покинуть пределы страны и даже города.

За Юрия Щиголя внесли 25 млн залога, как и назначил суд, но кто это сделал — неизвестно. На бывшего главу Госпецсвязи возложили ряд процессуальных обязанностей: обязали сдать паспорт, надели электронный браслет и так далее. Согласно постановлению ВАКС, Щиголь должен был провести в СИЗО 60 дней, то есть до 21 января 2024 года. Его уволили с должности после того, как НАБУ раскрыло схему незаконного обогащения. Щиголь, его заместитель и еще несколько человек сговорились и незаконно присвоили и разделили между собой 62 млн гривен из бюджета страны.

Что касается нардепа Андрея Одарченко, то его выпустили из-под стражи под залог в размере 15 млн гривен. На него тоже возложили процессуальные обязанности: сдать загранпаспорта и носить браслет. Несколько дней назад его задержали при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов США главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Сегодня стало известно, что народного избранника исключили из партии "Слуга народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что дочь нардепа Одарченко живет на широкую ногу. Девушка любит брендовые вещи и русский рэп.