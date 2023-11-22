Дело о 62 миллионах: суд решил, что делать с экс-главой Госспецвязи

Меру пресечения избрали сегодня, 22 ноября

Бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя, который незаконно присвоил 62 млн гривен из бюджета, взяли под стражу. Однако Высший антикоррупционный суд постановил, что подозреваемый может выйти под залог в размере 50 млн грн.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Какая мера пресечения избрана его помощнику и подельнику пока неизвестно.

Юрия Щиголя считают организатором схемы по завладению деньгами государства при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и поместил подозреваемого под стражу, но с правом внесения залога в 50 млн гривен. В случае, если залог будет внесен, то на Щиголя будут возложены некоторые процессуальные обязательства.

Напомним, что 20 ноября САП и НАБУ сообщили о подозрении Юрию Щиголю, его заместителю Виктору Жора и еще четырем людям по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Закупка средств информатизации была произведена в 2021 году, а тендер выиграла компания, подконтрольная организатору преступной организации. Компания выполнила услуги, а именно установила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы" по завышенной цене. Известно, что в 2021-2022 годах ГП перечислило за услугу больше 285 млн гривен, в то время как реальная стоимость ПО составляла 223 млн гривен. Разницу в 62 млн гривен Щиголь и его заместитель присвоили себе и вывели на счета подконтрольных иностранных компаний, чтобы легализировать и разделить между всеми членами преступной группировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Греции задержали украинца, который украл десятки млн гривен у Минобороны Украины. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину.