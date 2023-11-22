Справа про 62 мільйони: суд вирішив, що робити з ексголовою Держспецзв’язку

Запобіжний захід обрали сьогодні, 22 листопада

Колишнього голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя, який незаконно привласнив 62 млн гривень з бюджету, взяли під варту. Проте Вищий антикорупційний суд ухвалив, що підозрюваний може вийти під заставу у розмірі 50 млн грн.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Юрія Щиголя вважають організатором схеми із заволодіння грошима держави при закупівлі Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та помістив підозрюваного під варту, але із правом внесення застави у 50 млн гривень. Якщо заставу буде внесено, то на Щиголя будуть покладені деякі процесуальні зобов'язання.

Нагадаємо, що 20 листопада САП та НАБУ повідомили про підозру Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жора за ч. 5 ст. 191 КК України. Закупівлю засобів інформатизації було здійснено у 2021 році, а тендер виграла компанія, підконтрольна організатору злочинної організації. Компанія здійснила послуги, а саме встановила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи" за завищеною ціною. Відомо, що у 2021-2022 роках ДП перерахувало за послугу понад 285 млн гривень, тоді як реальна вартість ПЗ становила 223 млн гривень. Різницю у 62 млн гривень Щиголь та його заступник привласнили собі та вивели на рахунки підконтрольних іноземних компаній, щоб легалізувати та розділити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Греції затримали українця, який украв десятки мільйонів гривень у Міноборони України. Вирішується питання щодо його екстрадиції в Україну.