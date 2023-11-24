Экс-главе Фонда госимущества обновили подозрение: отмыл заоблачную сумму

Антикоррупционные органы не забыли и о других участниках преступной группы

Участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины (ФГИУ), Дмитрием Сенниченко, подозреваемым в хищении госбюджета в 2019-2020 годах, обновили подозрения. В настоящее время им инкриминируют легализацию (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Подозреваемые получили таким образом более 10 млрд. гривен. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Отмечая, что в списке подозреваемый теперь:

председателя Фонда государственному имуществу Украины (руководитель ЗО, организатор);

лицо приближенное к председателю ФГИУ (соорганизатор);

советника председателя ФГИУ;

двух и. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);

и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

двух владельцев ООО – победителя аукциона на АО "Одесский припортовый завод";

двух физических лиц – соучастников преступления.

Должности указаны на момент совершения преступления

Преступления квалифицируют по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины

В пресс-службе правоохранительных органов напоминают, что 22 марта 2023 года разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Первый — по коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству). За период с мая 2020 по октябрь 2021 АО "ОПЗ" недополучило более 300 млн грн.

Второй эпизод деятельности преступной организации касается "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ), который привел к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн.

В результате двух эпизодов деятельности преступной организации государству причинено более 400 млн грн ущерба.

В настоящее время НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности. Следствие продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 ноября НАБУ и САП дважды в день разоблачили преступную схему, за которой стоял действующий нардеп. Речь шла о Сергее Лабазюке. Нардеп инкриминируется попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления.