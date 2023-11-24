Экс-главе Фонда госимущества обновили подозрение: отмыл заоблачную сумму
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Антикоррупционные органы не забыли и о других участниках преступной группы
Участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины (ФГИУ), Дмитрием Сенниченко, подозреваемым в хищении госбюджета в 2019-2020 годах, обновили подозрения. В настоящее время им инкриминируют легализацию (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Подозреваемые получили таким образом более 10 млрд. гривен. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Отмечая, что в списке подозреваемый теперь:
- председателя Фонда государственному имуществу Украины (руководитель ЗО, организатор);
- лицо приближенное к председателю ФГИУ (соорганизатор);
- советника председателя ФГИУ;
- двух и. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);
- и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
- двух владельцев ООО – победителя аукциона на АО "Одесский припортовый завод";
- двух физических лиц – соучастников преступления.
Должности указаны на момент совершения преступления
Преступления квалифицируют по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины
В пресс-службе правоохранительных органов напоминают, что 22 марта 2023 года разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Первый — по коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству). За период с мая 2020 по октябрь 2021 АО "ОПЗ" недополучило более 300 млн грн.
Второй эпизод деятельности преступной организации касается "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ), который привел к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн.
В результате двух эпизодов деятельности преступной организации государству причинено более 400 млн грн ущерба.
В настоящее время НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности. Следствие продолжается.
Ранее "Телеграф" писал, что 22 ноября НАБУ и САП дважды в день разоблачили преступную схему, за которой стоял действующий нардеп. Речь шла о Сергее Лабазюке. Нардеп инкриминируется попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления.