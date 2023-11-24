Ексголові Фонду держайна оновили підозру: відмив захмарну суму

Антикорупційні органи не забули й про інших учасників злочинної групи

Учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України (ФДМУ), Дмитром Сенниченком, якого підозрювали у розкраданні держбюджету у 2019-2020 роках, оновили підозри. Наразі їх підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Підозрювані отримали у такий спосіб понад 10 млрд гривень. Про це інформує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначаючи, що у списку підозрюваний тепер:

голову Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);

особу наближену до голови ФДМУ (співорганізатор);

радника голови ФДМУ;

двох в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";

двох фізичних осіб – співучасників злочину.

Посади вказані на момент вчинення злочину

Злочини кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України

У пресслужбі правоохоронних органів нагадують, що 22 березня 2023 року викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший — щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 300 млн грн.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ), який призвів до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.

Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 400 млн грн збитків.

Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 листопада НАБУ та САП двічі за день викрили злочинну схему, за якою стояв чинний нардеп. Йшлося про Сергія Лабазюка. Нардепу інкримінують спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення.