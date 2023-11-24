Больше не "слуга народа": нардепа Одарченко исключили из партии

Окончательное решение о нардепе будет принято по результатам следствия

Дисциплинарная комиссия политической партии "Слуга народа" единогласно приняла решение исключить из рядов фракции в Верховной Раде народного депутата Андрея Одарченко. Его подозревают в попытке дать взятку криптовалютой руководителю Государственного агентства восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба СН со ссылкой на главу партии Елену Шуляк. Помимо исключения из фракции комиссия приостановила членство Одарченко непосредственно в партии.

"Это стандартная процедура, которая применяется нами в подобных случаях. Окончательное решение по нему будет принято по результатам следствия. Но еще раз хотим подчеркнуть, что, как и в предыдущих случаях, никто никого выгораживать не будет. Политическая ответственность уже наступила. Дальше дело за антикоррупционными" органами", – сказали члены комиссии в комментарии "Радио Свобода".

Напомним, что 21 ноября Одарченко задержали правоохранители. По данным следователей, "слуга" был задержан на попытке дать неправомерную выгоду Мустафе Найему в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. дол. США. В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

Кроме того, как ранее писал "Телеграф", 21 ноября Одарченко был не единственным депутатом, получившим подозрение. В частности, Сергею Лабазюку инкриминируют попытку подкупа топ-чиновников. И тоже в сфере восстановления. Подробнее об этом эпизоде читайте, перейдя по ссылке.