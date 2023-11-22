Не верил,что Харьков удержат: на суде по "слуге" Одарченко всплыли интересные детали

Фигурант всячески отрицает свою вину

Сегодня, 22 ноября, в Украине проходит заседание ВАКС (Высший антикоррупционный суд) по делу о "слуге" Одарченко, которому вчера сообщили о подозрении в даче взятки криптовалютой. Про фигуранта уже всплыли интересные детали.

Об этом сообщают СМИ и руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Так, по данным издания Liga, сейчас фигурант всячески отрицает, что он переводил деньги главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Следствие утверждает, что Одарченко договорился, что переведет Найему 50 тысяч долларов "биткоинами" в обмен на содействие в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где депутат продолжает занимать должность ректора.

"Они договорились, что Одарченко напишет Найему в мессенджер Threema слово "Привет", что будет означать отправку денег на криптокошелек. На следующий день депутат действительно написал "Привет" в этот мессенджер, а Найем увидел на своем балансе 0,39 биткоина", — передают журналисты.

А сам Одарченко говорит, что он с Найемом просто общался о помощи университету, а по поводу "биткоинов", то якобы речь идет не о взятке. Дескать, депутат просто учил Найема пользоваться криптовалютой.

"Мустафа попросил меня, чтобы я научил его пользоваться криптой. Я сам не умею, только недавно купил криптокошелек, который у меня изъяли. Он пуст, там зеро. Я не переводил ему никаких биткоинов, мы [с блокчейн-экспертом Артемом Чернецким] просто настроили в отеле Hilton", – сказал Одарченко.

Защита также приводит довод, что у депутата якобы не могло быть оснований давать Найему взятку, потому что решение о выделении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии принимает не один чиновник, а межведомственная комиссия, то есть коллегиальный орган.

При этом, как пишет Шабунин, прокурор во время заседания процитировал слова Одарченко к председателю Агентства восстановления Найема. Тот, по данным правоохранителей, на самом деле в личном разговоре говорил следующее:

"Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох..енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании".

Также Шабунин утверждает, что в августе 2023 Одарченко в разговоре с тем же Найемом говорил, что не верит, что Харьков выстоит и надо договариваться с рф.

"Это мощь, я много читаю, нас разметут, Иран и Китай им оружие дают. Зачем нам эти донецкие и луганские и Крым? Надо договариваться", — передает глава ЦПК слова Одарченко.

Напомним, что 21 ноября Одарченко задержали правоохранители. По данным следователей, "слуга" был задержан на попытке дачи неправомерной выгоды Найему в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. дол. США. В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

"После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. дол", — говорилось в сообщении.

Кроме того, как ранее писал "Телеграф", 21 ноября Одарченко был не единственным депутатом, кто получил подозрение. В частности, Сергею Лабазюку инкриминируют попытку подкупа топ-чиновников. И также в сфере восстановления. Детальнее об этом эпизоде читайте, перейдя по ссылке.