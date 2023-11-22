Не вірив, що Харків втримають: на суді по"слузі" Одарченко спливли цікаві деталі

Фігурант всіляко заперечує свою провину

Сьогодні, 22 листопада, в Україні відбувається засідання ВАКС (Вищий антикорупційний суд) у справі про "слугу" Одарченка, якому вчора повідомили про підозру у дачі хабара криптовалютою. Про фігуранта вже випливли цікаві деталі.

Про це повідомляють ЗМІ та керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Так, за даними видання Liga, зараз фігурант всіляко заперечує, що він переказував гроші голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Слідство стверджує, що Одарченко домовився, що переведе Найєму 50 тисяч доларів "біткоїнами" в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора.

"Вони домовилися, що Одарченко напише Найєму в месенджер Threema слово "Привіт", що буде значити відправлення грошей на криптогаманець. Наступного дня депутат дійсно написав "Привіт" в цей месенджер, а Найєм побачив на своєму балансі 0,39 біткоїна", — передають журналісти.

А сам Одарченко каже, що він із Найємом просто спілкувався про допомогу університету, а з приводу "біткоїнів", то нібито йдеться не про хабар. Мовляв, депутат просто вчив Найєма користуватися криптовалютою.

"Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватись криптою. Я сам не вмію, тільки недавно купив криптогаманець, який у мене вилучили. Він порожній, там зеро. Я не переводив йому жодних біткоїнів, ми [з блокчейн-експертом Артемом Чернецьким] просто налаштували в готелі Hilton", – сказав Одарченко.

Захист також наводить аргумент, що у депутата нібито не могло бути підстав давати Найєму хабар, тому що рішення про виділення грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії приймає не один чиновник, а міжвідомча комісія, тобто колегіальний орган.

При цьому, як пише Шабунін, прокурор під час засідання процитував слова Одарченка до голови Агентства відновлення Найєма. Той, за даними правоохоронців, насправді в особистій розмові говорив таке:

"Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох..енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании".

Також Шабунін стверджує, що у серпні 2023 року Одарченко у розмові з тим же Найємом говорив, що не вірить, що Харків вистоїть і треба домовлятися з РФ.

"Це міць, я багато читаю, нас розмітуть, Іран і Китай їм зброю дають. Навіщо нам ці донецькі та луганські та Крим? Треба домовлятися", — передає глава ЦПК слова Одарченка.

Нагадаємо, що 21 листопада Одарченка затримали правоохоронці. За даними слідчих, "слуга" був затриманий на спробі надати неправомірну вигоду Найєму в криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США. В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

"Після виділення коштів із фонду на криптогаманець викривача-топ-чиновника надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол", — йшлося у повідомленні.

Крім того, як раніше писав "Телеграф", 21 листопада Одарченко був не єдиним депутатом, який отримав підозру. Зокрема, Сергію Лабазюку інкримінують спробу підкупу топ-чиновників. І також у сфері відновлення. Детальніше про цей епізод читайте, перейшовши за посиланням.