Більше не "слуга народу": нардепа Одарченка виключили зі складу партії

Остаточне рішення щодо нардепа буде прийнято за результатами слідства

Дисциплінарна комісія політичної партії "Слуга народу" одноголосно прийняла рішення виключити з лав фракції у Верховній Раді народного депутата Андрія Одарченка. Його підозрюють у спробі дати хабаря криптовалютою керівнику Державного агентства відновлення.

Про це повідомила пресслужба СН з посиланням на голову партії Олену Шуляк. Окрім виключення з фракції, комісія призупинила членство Одарченка безпосередньо в партії.

"Це стандартна процедура, яка застосовується нами в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", – сказали члени комісії у коментарі "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що 21 листопада Одарченка затримали правоохоронці. За даними слідчих, "слуга" був затриманий на спробі надати неправомірну вигоду Мустафі Найєму в криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США. В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Крім того, як раніше писав "Телеграф", 21 листопада Одарченко був не єдиним депутатом, який отримав підозру. Зокрема, Сергію Лабазюку інкримінують спробу підкупу топчиновників. І також у сфері відновлення. Детальніше про цей епізод читайте, перейшовши за посиланням.