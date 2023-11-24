Нардеп Одарченко та ексглава Держспецзв’язку вже на волі: фігуранти гучних справ вийшли під заставу

Хто саме вніс хабар за обвинувачених, невідомо

Колишній голова Держпецзв’язку Юрій Щиголь, якого підозрюють у незаконному привласненні 62 млн гривень, вийшов з-під варти. Разом із ним на волю випустили й народного депутата Андрія Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомили журналісти Олег Новіков та Андрій Цаплієнко. Проте звинувачувані не можуть покинути межі країни та навіть міста.

За Юрія Щиголя внесли 25 млн застави, як і призначив суд, але хто це зробив — невідомо. На колишнього голову Держпецзв'язку поклали низку процесуальних обов'язків: зобов'язали здати паспорти, одягли електронний браслет і таке інше. Згідно з ухвалою ВАКС, Щиголь мав провести в СІЗО 60 днів, тобто до 21 січня 2024 року. Його звільнили після того, як НАБУ розкрило схему незаконного збагачення. Щиголь, його заступник та ще кілька людей змовилися та незаконно привласнили та розділили між собою 62 млн гривень з бюджету країни.

Щодо нардепа Андрія Одарченка, то його випустили з-під варти під заставу у розмірі 15 млн гривень. На нього також наклали процесуальні зобов'язання: здати закордонні паспорти та носити браслет. Декілька днів тому його затримали при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів США голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Сьогодні стало відомо, що народного обранця виключили із партії "Слуга народу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що дочка нардепа Одарченка живе на широку ногу. Дівчина любить брендові речі та російський реп.