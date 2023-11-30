Судді Київського суду погоріли на великому хабарі: вони причетні до гучних справ — ЗМІ

Йдеться про неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів

Національне антикорупційне бюро спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Вони отримали неправомірний зиск у розмірі 35 тис. дол. США.

Гроші призначалися для ухвалення "правильного" рішення по одній зі справ. Про це у четвер, 30 листопада, повідомляє пресслужба НАБУ.

"Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу про скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії має надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США", — йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, ймовірно, говорячи про представника компанії, який мав надати гроші, йдеться про співвласника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

Після отримання коштів суддя-посередник залишив собі 10 тисяч доларів, а решту — 25 тисяч, поклав у коробку з-під віскі, щоб потім передати їх своїм колегам. Після отримання грошей ті поділили їх між собою.

За словами джерел УП, йдеться про суддів Юрія Слива, Віктора Глиняного, Ігора Паленика та В’ячеслава Дзюбіна.

Варто додати, що раніше в ЗМІ з’являлася інформація про те, що в Києві затримали суддів, які мали намір допомогти Богуслаєву, який перебував під вартою, за 100 тисяч доларів.

"Вони ж судді у справі розвідників Червінського та Дудіна. Джерело в СБУ розповіло, що працювали НАБУ та САП. Думаю, офіційно повідомлять про це вже завтра", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ назвали імена суддів, які 29 листопада були затримані у справі колишнього глави "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.