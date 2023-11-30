Сюрприз росіянам від СБУ: на Байкало-Амурській магістралі пролунав вибух, подробиці

Зараз єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між росією та Китаєм паралізований

СБУ продовжує тримати росіян у постійній напрузі: у ніч на четвер, 30 листопада, стався вибух на Байкало-Амурській магістралі. Він прогримів у Північномуйському тунелі ім. Безсолово, що розташований в Бурятії.

Як повідомили джерела "Телеграфа", фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між росією та Китаєм. І зараз цей шлях, який рф використовує, зокрема, і для військових поставок, паралізований.

Північномуйський тунель зсередини

Росіяни використовують його і для військових постачань

Як зазначають наші джерела, підрив – чергова успішна спецоперація СБУ, хоч у спецслужбі це офіційно не коментують. За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухові пристрої. Наразі на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ.

Для довідки: Байкало-Амурська магістраль (БАМ), з 1985 року — залізниця, що проходить через Східний Сибір та Далекий Схід росії, протяжністю 4 324 км. Одна із найбільших залізничних магістралей у світі. Значну частину магістралі прокладено у зоні вічної мерзлоти. Залізнична лінія проходить у глибині рф, на відстані 700-1000 км від державного кордону.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 29 листопада, у Брянську (рф), що знаходиться на кордоні з Україною, стався приліт у склад безпілотників "Герань-2" (це ті ж іранські "шахеди"). Жителі міста почули про вибухи у районі телецентру.