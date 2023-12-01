Сюрпризы от СБУ продолжаются: стали известны детали второго взрыва на железной дороге в Бурятии

Железнодорожные магистрали использовали для военной логистики

Служба безопасности Украины продолжает устраивать ловушки оккупантам на железной дороге. В пятницу, 1 декабря, стало известно, что взрыв еще одного поезда с топливом на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали — дело рук СБУ.

Источники "Телеграфа" отмечают, что это был второй этап спецоперации Службы безопасности Украины. Она была направлена на выведение из строя важной железнодорожной магистрали россии.

Россияне использовали Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль для военной логистики. Известно, что первый грузовой поезд разразился непосредственно в Северномуйском тоннеле. Чтобы продолжить движение, россияне начали использовать объездную колею, которая проходит через "Чертов мост".

По словам источников "Телеграфа", стало известно, что именно на это и рассчитывала СБУ. Ведь во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства.

Российские телеграм-каналы пишут, что от взрыва вспыхнуло 6 цистерн, четыре из которых уничтожены до основания, а две получили значительные повреждения. Для ликвидации пожара был привлечен пожарный поезд.

Ранее "Телеграф" писал, что "Мегашторм", разбушевавшийся на днях на Черноморском побережье Украины, нанес колоссальный ущерб обороне крымского моста в Керчи. Большинство барж перед ним со стороны Черного моря просто смыло или затопило.