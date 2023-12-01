Диверсия на железной магистрали между рф и Китаем: видео с места происшествия впечатляют

Российские следователи открыли уголовное дело по статье "теракт"

В россии озвучили свою версию произошедшего на железной магистрали в Бурятии. Причиной взрывов якобы стала диверсия.

Было заведено уголовное дело по статье "теракт". Об этом сообщает российское медиа Baza 1 декабря.

В сообщении отмечается, что 30 ноября неизвестными гражданами был подорван грузовой состав на перегоне "Итыкит-Окусикан". Он состоял из 50 вагонов, в которых была 41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом.

Локомотивная бригада, которая была в момент инцидента на месте, сообщила подробности произошедшего. По их данным, во время прохождения по тоннелю снялось напряжение и поезд притормозил. Железнодорожники взялись выяснять причину, как вдруг увидели сильное задымление. Они закрепили состав и скоропостижно покинули тоннель.

"По итогам взрыва 16 цистерн с головы состава поезда выгорела, у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружилли пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна", — говорится в сообщении.

Взрыв серьезно повредил рельсы. Вытекшее топливо из цистерн затопило их вовсе. Более того, в этом же районе был взорван еще один состав, в результате чего 4 цистерны из состава выгорели, а 2 повреждены огнем.

По версии россиян это диверсия чистой воды.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что в россии подорвали железную дорогу, ведущую в Китай. По ней регулярно осуществляли перевозки военных грузов. Во время движения грузового поезда сработало четыре взрывных устройства. Удачная спецоперация СБУ парализовала единственную железную дорогу, связывающую рф с Китаем.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вечером 29 ноября, в Брянске (рф), который находится на границе с Украиной, произошел прилет по складу беспилотников "Герань-2" (это те же иранские "шахеды"). Жители города услышали о взрывы в районе телецентра.