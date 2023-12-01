Диверсія на залізниці між рф і Китаєм: відео з місця події вражають

Російські слідчі відкрили кримінальну справу за статтею "теракт"

У росії озвучили свою версію події на залізній магістралі в Бурятії. Причиною вибухів стала диверсія.

Було заведено кримінальну справу за статтею "теракт". Про це повідомляє російське медіа Baza 1 грудня.

У повідомленні наголошується, що 30 листопада невідомими громадянами було підірвано вантажний потяг на перегоні "Ітикіт-Окусікан". Він складався з 50 вагонів, у яких була 41 цистерна з дизельним паливом та 3 цистерни з авіаційним паливом.

Локомотивна бригада, яка була на момент інциденту на місці, повідомила подробиці події. За їхніми даними, під час проходження тунелем знялася напруга і потяг пригальмував. Залізничники взялися з’ясовувати причину, як раптом побачили сильне задимлення. Вони закріпили склад і раптово покинули тунель.

"За підсумками вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, у двох цистерн (20 і 22 з голови поїзда) в районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе", — йдеться в повідомленні.

Вибух серйозно пошкодив рейки. Паливо, що витекло з цистерн, затопило їх зовсім. Більше того, у цьому ж районі було підірвано ще один склад, внаслідок чого 4 цистерни зі складу вигоріли, а 2 пошкоджені вогнем.

За версією росіян, це диверсія чистої води.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що в рф підірвали залізницю, яка веде до Китаю. Нею регулярно здійснювали перевезення військових вантажів. Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої. Вдала спецоперація СБУ паралізувала єдину залізницю, що зв’язує росії з Китаєм.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ввечері 29 листопада, у Брянську (рф), що знаходиться на кордоні з Україною, стався приліт за складом безпілотників "Герань-2" (це ті ж іранські "шахеди"). Жителі міста почули про вибухи у районі телецентру.