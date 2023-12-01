Сюрпризи від СБУ продовжуються: стали відомі деталі другого вибуху на залізниці в Бурятії

Залізничні магістралі використовували для військової логістики

Служба безпеки України продовжує влаштовувати пастки окупантам на залізниці. У пʼятницю, 1 грудня, стало відомо, що вибух ще одного потяга з паливом на Байкало-Амурській залізничній магістралі — справа рук СБУ.

Джерела "Телеграфу" зазначають, що це був другий етап спецоперації Служби безпеки України. Вона була направлена на виведення з ладу важливої залізничної магістралі рф.

Росіяни використовували Байкало-Амурську залізничну магістраль для військової логістики. Відомо, що перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо у Північномуйському тунелі. Аби продовжити рух, росіяни почали використовувати об'їзну колію, яка проходить через "Чортів міст".

Зі слів джерел "Телеграфу" стало відомо, що саме на це і розраховувала СБУ. Адже під час проїзду поїзда цим високим 35-метровим мостом спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

Російські телеграм-канали пишуть, що від вибуху спалахнуло 6 цистерн, чотири з яких знищено вщент, а дві зазнали значних пошкоджень. Для ліквідації пожежі було залучено пожежний потяг.

Раніше "Телеграф" писав, що "Мегашторм", який розбушувався днями на Чорноморському узбережжі України, завдав колосальної шкоди обороні кримського мосту у Керчі. Більшість барж перед ним із боку Чорного моря просто змило чи затопило.