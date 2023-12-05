Даже железо плавилось: новые подробности и видео последствий взрыва на БАМ в россии

В результате инцидента движение составов вынуждены были направить по обходному маршруту

В сети появились кадры, сделанные сразу после подрыва вагонов поезда в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Сначала россияне попытались выдать происшествие за случайность и неполадки с инфраструктурой, в частности с электросетями.

Видео и подробности инцидента публикует Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. По данным его источника, самодельное взрывное устройство было заложено минимум под одну из цистерн с топливом, что привело к остановке движения на БАМе. Очевидцы рассказали, что во время разгоревшегося пожара плавилось железо.

В результате инцидента движение составов вынуждены были направить по обходному маршруту через мост, который также был взорван. По предварительным данным, там сработало сразу несколько взрывных устройств. Российские источники в день взрыва сообщали, что что вспыхнуло 6 цистерн, четыре из которых были уничтожены до основания, а две получили значительные повреждения.

Источники "Телеграфа" сообщили, что это был второй этап спецоперации Службы безопасности Украины. Она была направлена на выведение из строя важной железнодорожной магистрали россии. Россияне используют Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль для военной логистики.

Напомним, в ночь на 5 декабря неизвестные беспилотники атаковали оккупированные Керчь и Феодосию. Жители городов сообщили о большом количестве взрывов, а оккупационные "власти" сразу же заявили о "работе ПВО".