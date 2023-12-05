Навіть залізо плавилося: нові подробиці та відео наслідків вибуху на БАМ у росії

Внаслідок інциденту рух складів змушені були направити по обхідному маршруту

У мережі з’явилися кадри, зроблені одразу після підриву вагонів поїзда у Північному тунелі Байкало-Амурської магістралі в Бурятії. Спочатку росіяни спробували видати подію за випадковість та неполадки з інфраструктурою, зокрема з електромережами.

Відео та подробиці інциденту публікує Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. За даними джерела, саморобний вибуховий пристрій було закладено щонайменше під одну з цистерн з паливом, що призвело до зупинки руху на БАМі. Очевидці розповіли, що під час пожежі плавилося залізо.

В результаті інциденту рух потягів змушені були спрямувати обхідним маршрутом через міст, який також був підірваний. За попередніми даними, там спрацювало одразу кілька вибухових пристроїв. Російські джерела в день вибуху повідомляли, що спалахнуло 6 цистерн, чотири з яких були знищені вщент, а дві отримали значні пошкодження.

Джерела "Телеграфа" повідомили, що це був другий етап спецоперації Служби безпеки України. Вона була спрямована на виведення з ладу важливої залізничної магістралі рф. Росіяни використовують Байкало-Амурську залізничну магістраль для воєнної логістики.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня невідомі безпілотники атакували окуповані Керч та Феодосію. Жителі міст повідомили про велику кількість вибухів, а окупаційна "влада" відразу ж заявила про "роботу ППО".