Розлетівся на тріски: у США під час штурму будинку зі озброєним чоловіком стався потужний вибух (відео)

Чи вижив мешканець будинку, поки невідомо

Увечері 4 грудня в Арлінгтоні, штат Вірджинія, США пролунав потужний вибух. Інцидент стався після того, як до будинку з ордером на обшук приїхали поліцейські, а підозрюваний зробив кілька пострілів із сигнальної ракетниці та замкнувся у будівлі.

Як повідомляє CNN, після вибуху спалахнула пожежа. Жителів прилеглих будинків евакуювали, вогонь гасять рятувальники.

Представник поліції округу Арлінгтон Ешлі Севідж розповіла, що офіцери отримали ордер на обшук за місцем проживання підозрюваного. Під час спроби провести його, чоловік зробив кілька пострілів усередині будинку.

"Пізніше пролунав вибух, і правоохоронці продовжують з’ясовувати його причини. Поліцейські на місці події отримали незначні поранення, ніхто з них не потребував госпіталізації", — зазначила прессекретар.

Вона додала, що в момент вибуху підозрюваний перебував усередині будинку, невідомо чи був там ще хтось. Також поки що неясно, чи живий ще підозрюваний.

Як розповіли мешканці довколишніх будинків, вибух був дуже потужним. Навіть на віддалі від його епіцентру відчувалася вібрація.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці листопада у США на прикордонному мості Rainbow Bridge, розташованому біля Ніагарського водоспаду, пролунав потужний вибух. Міст знаходиться на важливій прикордонній ділянці між Сполученими Штатами та Канадою.