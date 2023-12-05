Разлетелся на щепки: в США при штурме дома с вооруженным мужчиной произошел мощнейший взрыв (видео)

Выжил ли житель дома, пока неизвестно

Вечером 4 декабря в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел после того, как к дому с ордером на обыск приехали полицейские, а подозреваемый сделал несколько выстрелов из сигнальной ракетницы и заперся в здании.

Как сообщает CNN, после взрыва вспыхнул пожар. Жителей близлежащих домов эвакуировали, огонь тушат спасатели.

Представитель полиции округа Арлингтон Эшли Сэвидж рассказала, что офицеры получили ордер на обыск по месту жительства подозреваемого. Во время попытки провести его, мужчина сделал несколько выстрелов внутри дома.

"Позже прогремел взрыв, и правоохранители продолжают выяснять его причины. Полицейские на месте происшествия получили незначительные ранения, никто из них не нуждался в госпитализации", — отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что в момент взрыва подозреваемый находился внутри дома, неизвестно был ли там кто-то еще. Также пока неясно, жив ли еще подозреваемый.

Как рассказали жители близлежащих домов, взрыв был очень мощным. Даже в отдалении от его эпицентра ощущалась вибрация.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце ноября в США на пограничном мосту Rainbow Bridge, расположенном у Ниагарского водопада, раздался мощный взрыв. Мост находится на важном приграничном участке между Соединенными Штатами и Канадой.