Наглый теракт? В США произошел взрыв на мосту у Ниагары, есть жертвы (видео)

На мосту при взрыве погибли два человека, одного американского пограничника ранили

В США на пограничном мосту Rainbow Bridge, расположенном у Ниагарского водопада, раздался мощный взрыв, который мог быть попыткой террористического акта. Мост находится на важном приграничном участке между Соединенными Штатами и Канадой.

Об этом сообщает CNN. По данным журналистов, на месте взрыва уже работают специалисты Федерального бюро расследований в координации с местными, государственными и федеральными правоохранительными органами.

Мэр расположенного неподалеку города Ниагара-Фоллс, Джим Диондати, сказал каналу, что по предварительным данным, на мосту взорвался автомобиль, пытавшийся пересечь границу в сторону США. Сразу после взрыва мост перекрыли.

В то же время телеканал Fox News со ссылкой на собственные анонимные источники в правоохранительных органах утверждает, что автомобиль пытался прорваться к зданию, принадлежащему пограничной службе США. Автомобиль был заминирован, в нем находились два человека, которые погибли; также был ранен американский пограничник.

Правоохранительные органы США подозревают, что это могла быть попытка теракта. На месте якобы был обнаружен поврежденный иранский паспорт, по имени Мохаммада Мохамеда, но эта информация требует подтверждения. В настоящее время участок границы между Канадой и Западным Нью-Йорком полностью перекрыт.

Ранее "Телеграф" писал, что правоохранителям в бельгийской столице только через сутки удалось обезвредить террориста, расстрелявшего двух мирных людей посреди улицы. Теракт в Брюсселе произошел в понедельник 16 октября.